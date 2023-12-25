Meteoroloji açıkladı: 25 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji 25 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Yen rapora göre Doğu illerinde yoğun kar yağışı etkili olurken Batı illerinde ise soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli bir havaya bırakacak. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye’nin
kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Hatay
çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu, Sivas, Tokat ve Siirt çevreleri
ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar
yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Artvin ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması
bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve Orta Karadeniz'de 2° ila 8°
artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde
mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara
sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve
güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi
bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Artvin kıyılarında
kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m²), Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile
Hakkâri çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar (20-30 cm. kar
yüksekliği) şeklinde görülmesi beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda
aksamalar, kar yağışı alması beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı ile
bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde tipi şeklinde kar yağışı gibi
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Karadeniz'in iç
kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer
fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz
şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve
sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 19°C
Az bulutlu
EDİRNE 3°C, 15°C
Az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah
saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 13°C
Az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 18°C
Az bulutlu
İZMİR 10°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve
gece saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 11°C, 21°C
Az bulutlu
HATAY 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak
yağışlı
MERSİN 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam
saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği
tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 14°C
Az bulutlu
SİVAS 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık
yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Tokat
çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç
kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların,
Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güney
ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat)
esmesi bekleniyor.
ARTVİN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin
karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık
yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 4°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya hariç bölge genelinin karla
karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam
saatlerinde Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge
genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70
km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM -7°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
HAKKÂRİ -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -2°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam
saatlerinde Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinin karla
karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah
saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri
kar yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- Şehit cenazesinde gerginlik
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Dev derbide kazanan çıkmadı!