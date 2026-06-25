Meteoroloji açıkladı: 25 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri ile Van’ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 28°C

Az bulutlu

DÜZCE 17°C, 30°C

Az bulutlu

KASTAMONU 12°C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 18°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık