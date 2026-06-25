Meteoroloji açıkladı: 25 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri ile Van’ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 28°C
Az bulutlu
DÜZCE 17°C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık