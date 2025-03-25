Meteoroloji açıkladı: 25 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ile kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililer ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.
ZİRAİ DON UYARISI
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ile ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 23°C
Sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 14°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK 9°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP 9°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 10°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN 3°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 9°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KARS -7°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
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