Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 25.02.2025 - 08:28

Güncelleme: 25.02.2025 - 08:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu