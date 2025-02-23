Meteoroloji açıkladı: 23 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 23.02.2025 - 09:20

Güncelleme: 23.02.2025 - 09:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli kıyıları ile Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI



Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI



Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere yurt genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli ve yer yer güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu