Meteoroloji açıkladı: 26 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 26.10.2024 - 09:35

Güncelleme: 26.10.2024 - 09:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde yağış görülmesi beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile Giresun’un doğu ilçelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı yurttaşları uyardı. Bu bölgelerde yağış miktarının yer yer 25-60 kg/m²'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Meteoroloji, olası sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışının tipi şeklinde gerçekleşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara ve yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülebileceği de tahmin ediliyor.

İl il hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C

Az bulutlu

DENİZLİ 25°C

Az bulutlu

İZMİR 25°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 13°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 18°C

Az bulutlu

VAN 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C

Az bulutlu ve açık