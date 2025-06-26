Meteoroloji açıkladı: 26 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR





Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.





Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





İl il hava durumu:





MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





BALIKESİR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık





EDİRNE 21°C, 40°C

Az bulutlu ve açık





İSTANBUL 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık





KIRKLARELİ 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık





EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





AFYONKARAHİSAR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık





MUĞLA 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık





UŞAK 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık





ANTALYA 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık





HATAY 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık





ISPARTA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık





ESKİŞEHİR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık





KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık





SİVAS 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





BOLU 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık





DÜZCE 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık





SİNOP 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





ZONGULDAK 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık





RİZE 17°C, 28°C

Az bulutlu ve açık





SAMSUN 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





TRABZON 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM 8°C, 29°C

Az bulutlu ve açık





KARS 6°C, 27°C

Az bulutlu ve açık





MALATYA 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık





VAN 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık





GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık





MARDİN 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık