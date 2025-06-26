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Meteoroloji açıkladı: 26 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 26 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

26.06.2025 08:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meteoroloji açıkladı: 26 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR


Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

RİZE 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KARS 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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