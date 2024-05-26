Meteoroloji açıkladı: 26 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 26 Mayıs 2024 Pazar gününe ilişkin hava durumunu açıkladı. Açıklanan rapora göre çok sayıda ilde sağanak yağış beklenirken kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İşte yurt genelinde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege,
Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve
doğusu ile Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç
kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey
çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda
toz taşınımı bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi,
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis
ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel,
su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın
güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi
beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması
gerekmekte.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra
Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği
tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Manisa'nın
güney, Aydın'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
bu akşam saatlerinde Göller Yöresinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde
yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge
genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Konya'nın kuzey çevrelerinde kuvvetli
olması bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde
yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması
bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle
saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle
saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı
ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök
gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve
gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
En Çok Okunan Haberler
-
- Oylar devam ederken yeni başkan belli oldu!
- Sinan Ateş'in arkadaşına saldırı!
- Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- 'O zaman niye gelmediniz kurtarmaya?'
- 'Öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar'
- 'Bunlar depremlerini bekliyor'
- Tedavi gören hastalarda bulantı ve kusma şikâyeti!
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi flaş paylaşım!
- Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?
- 14 yaşındaki çocuğun düşümesine ilişkin görüntüler çıktı