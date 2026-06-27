Meteoroloji açıkladı: 27 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGERLERDE HAVA
MARMARA
Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 22°C, 36°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 36°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 34°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu
BARTIN 16°C, 31°C
Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 27°C
Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 25°C
Yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 28°C
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 20°C, 25°C
Yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS 9°C, 22°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık