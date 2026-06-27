Meteoroloji açıkladı: 27 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, doğu ve güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGERLERDE HAVA

MARMARA

Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Uşak'ın güneyi, Denizli'nin kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C, 36°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 36°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu

BARTIN 16°C, 31°C

Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 27°C

Sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 25°C

Yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 28°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C

Yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 10°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KARS 9°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık