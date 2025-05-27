Meteoroloji açıkladı: 27 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa); Ege Bölgesinde kuzeybatı ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı ve batılı yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

TOZ TAŞINIMI

Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 21°C

Kuzey çevreleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 19°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın doğusu ile Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam il geneli yarın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

BOLU 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA 17°C, 27°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 19°C, 22°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 20°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 22°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 11°C, 23°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 22°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 23°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 21°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu