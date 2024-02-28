Meteoroloji açıkladı: 28 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya dahil birçok ilde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesinin devam ettiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:20
Meteoroloji açıkladı: 28 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİVAS 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

SİNOP 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -13°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -9°C, 3°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 13°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 15°C

Az bulutlu

SİİRT 1°C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 16°C

Az bulutlu


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