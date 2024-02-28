Meteoroloji açıkladı: 28 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya dahil birçok ilde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda ise çığ tehlikesinin devam ettiği aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Bölge bölge hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
SİVAS 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
SİNOP 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -13°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -9°C, 3°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 16°C
Az bulutlu
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