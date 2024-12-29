Meteoroloji açıkladı: 29 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 29 Aralık Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın kuvvetli yağış beklenirken Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ düşmesine karşın uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olup, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 7°C
Çok bulutlu, doğusu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin(İzmir ve Manisa hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı ile Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
SİVAS °C, 6°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri kar karışık yağmurlu
SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, doğusu yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Şanlıurfa'nın batısının aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 9°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu
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