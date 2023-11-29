Meteoroloji açıkladı: 29 Kasım 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu?

Yayınlanma: 29.11.2023 - 08:23

Güncelleme: 29.11.2023 - 08:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Ege ve Marmara çevrelerinin sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'da kuvvetli, İzmir, Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 3-7 derece üstünde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'ın kuvvetli, İzmir, Manisa çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ve Aydın'ın batı ilçelerinin çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya, İstanbul ve Kocaeli'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin edliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir çevreleri ile ve Aydın'ın batısında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, zaman zaman kuvvetli kıyılarının yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ve yarın öğleden sonra aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ve yarın öğleden sonra aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

ARTVİN -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olması bekleniyor.

ERZURUM -12°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ -8°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu