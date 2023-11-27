Meteoroloji'den Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için 'kuvvetli fırtına' uyarısı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:32

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada; Yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle nden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.