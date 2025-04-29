Meteoroloji açıkladı: 29 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Nisan Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Kars, Iğdır, Muş, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Burdur’un batısı, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Yağışların; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Burdur’un batısı, Antalya’nın batı iç kesimleri ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
TOZ TAŞINIMI
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Manisa çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 6°C, 17°C
Çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 20°C
Öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 10°C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA 9°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR 8°C, 20°C
Öğle saatlerinde batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 15°C, 25°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 8°C, 19°C
Öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 2°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bingöl, Kars, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 16°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 10°C, 23°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 11°C, 25°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 11°C, 26°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 15°C, 23°C
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
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