Meteoroloji açıkladı: 29 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 29.04.2025 - 08:19

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Kars, Iğdır, Muş, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Konya’nın güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Burdur’un batısı, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Burdur’un batısı, Antalya’nın batı iç kesimleri ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

TOZ TAŞINIMI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin güneyi ile Manisa çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 17°C

Çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 20°C

Öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 10°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 9°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 8°C, 20°C

Öğle saatlerinde batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 15°C, 25°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 8°C, 19°C

Öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 2°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bingöl, Kars, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 16°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 23°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 11°C, 25°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 11°C, 26°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 15°C, 23°C

yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu