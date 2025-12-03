Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji açıkladı: 3 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 3 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

3.12.2025 08:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meteoroloji açıkladı: 3 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Yurt genelinde yağış beklenmediği, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği aktarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İlgili Konular: #meteoroloji #hava durumu #Sıcaklık #sağanak yağış

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 30 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 30 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Kasım Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde hava sıcaklığında düşüş bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: 2 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 2 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji açıkladı: 1 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 1 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Aralık Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...