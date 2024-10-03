Meteoroloji açıkladı: 3 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 03.10.2024 - 07:53

Güncelleme: 03.10.2024 - 07:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve batı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu