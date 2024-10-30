Meteoroloji açıkladı: 30 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 30.10.2024 - 08:41

Güncelleme: 30.10.2024 - 08:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde ise pus ve yer yer sis görülecek. Diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu hava hakim olacak.

Türkiye genelinde güzel havaların son günlerinin yaşandığı ve hafta sonuna karşı tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunda aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis görülebilir.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgede az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis oluşabilir.

ANKARA °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

BOLU °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Samsun çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

ERZURUM °C, 12°C

Az bulutlu

KARS °C, 12°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık