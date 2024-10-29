Meteoroloji açıkladı: 29 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre; yurtta sis etkili olmaya devam ederken, Batı Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Salı akşamı ve Çarşamba ise, Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarında ise, önemli bir değişiklik yaşanmayacağı aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sisli hava etkisini sürdürecek.
Başkent Ankara'da parçalı bulutlu bir hava, İzmir'de ise gün boyunca güneşli bir hava olacak.
Batı Karadeniz kıyılarınde ise, sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle kıyı bölgelerinde zaman zaman yağış etkisini artırabilir.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
İl il hava durumu
MARMARA BÖLGESİ
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu
KARS °C, 13°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
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