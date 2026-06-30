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Meteoroloji açıkladı: 30 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 30 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

30.06.2026 07:29:00
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Haber Merkezi
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Meteoroloji açıkladı: 30 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Haziran Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BARTIN 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

RİZE 19°C, 27°C

Az bulutlu

SAMSUN 21°C, 30°C

Az bulutlu

TRABZON 20°C, 27°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KARS 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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