Meteoroloji açıkladı: 30 Haziran 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 19°C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN 21°C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON 20°C, 27°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık