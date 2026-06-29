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İstanbul hava durumu: AKOM'dan yüksek nem ve hissedilen sıcaklık uyarısı

İstanbul hava durumu: AKOM'dan yüksek nem ve hissedilen sıcaklık uyarısı

29.06.2026 09:47:00
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Haber Merkezi
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İstanbul hava durumu: AKOM'dan yüksek nem ve hissedilen sıcaklık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM, 29 Haziran haftasına ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Poyrazın zayıflaması ve bağıl nemin etkisiyle hissedilen sıcaklıkların yükseleceği uyarısında bulunan AKOM, hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmediğini ve termometrelerin 34 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 29 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla geçerli olan haftalık hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, haftanın ilk gününde İstanbulluları kavurucu bir sıcak bekliyor.

Pazartesi günü sabah saatlerinde 24°C olarak ölçülmesi beklenen sıcaklıkların, öğle saatlerinde 33°C'ye kadar yükseleceği, akşam 31°C, gece ise 25°C seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor. Gün içinde nem oranının yüzde 35 ile yüzde 80 arasında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığının ise 22°C olduğu kaydedildi.

AKOM'DAN ÖZEL "DİKKAT" UYARISI

Raporda yer alan "DİKKAT" ibareli özel bölümde, sıcaklıkların yaratacağı tehlikeye karşı yurttaşlar uyarıldı. Hafta boyunca İstanbul'da yağış beklenmediği ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı vurgulandı.

Özellikle kuzeyli yönlerden (Poyraz) esen ve serinletici etkisi olan rüzgarın 10-35 km/s hızlarına gerileyerek zayıflayacağı belirtildi. AKOM, rüzgarın zayıflaması ve bağıl nemin etkisiyle kentte "hissedilen sıcaklığın" yükseleceğine dikkat çekerek, hafta boyunca termometrelerin 30-34°C aralığında olacağının tahmin edildiğini aktardı.

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GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM'un paylaştığı haftalık rapora göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklık değerleri şu şekilde:

30 Haziran Salı: Hava açık. Beklenen en düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 32°C. Yağış beklenmiyor.

1 Temmuz Çarşamba: Hava açık. Beklenen en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık 32°C. Yağış beklenmiyor.

2 Temmuz Perşembe: Hava açık. Beklenen en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık 31°C. Yağış beklenmiyor.

3 Temmuz Cuma: Hava açık. Beklenen en düşük sıcaklık 24°C, en yüksek sıcaklık 30°C. Yağış beklenmiyor.

4 Temmuz Cumartesi: Hava açık. Beklenen en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık 31°C. Yağış beklenmiyor.

5 Temmuz Pazar: Hava açık. Beklenen en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık 30°C. Yağış beklenmiyor.

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