Meteoroloji açıkladı: 30 Nisan 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Bolu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 20°C

Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 9°C, 19°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SAKARYA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 27°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 9°C, 24°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA 9°C, 24°C

Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 21°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Öğle saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan ve Kars hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 17°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS -1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 9°C, 25°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 23°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 12°C, 20°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 23°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu