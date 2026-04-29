AKOM'dan İstanbul uyarısı: 1 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak?

29.04.2026 09:53:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 29 Nisan Çarşamba (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları Perşembe akşamından itibaren etkisini gösterecek soğuk ve yağışlı sisteme karşı uyardı. Uyarıya göre, İstanbul'da 1 Mayıs ve sonrasında sağanak yağış bekleniyor.

AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; Perşembe akşam saatlerinden itibaren bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak.

Sistemin 4-5 gün süre ile etkisini sürdürmesi beklenirken, halihazırda 16-19°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği değerlendiriliyor.

1 MAYIS VE SONRASINDA SAĞANAK VAR

Sıcaklık düşüşüne aralıklı sağanak yağışlar eşlik edecek.

Perşembe akşamı (1-3 kg) başlayacak olan yağışlar, 1 Mayıs Cuma günü etkisini artırarak 5-15 kg arası sağanak şekline dönüşecek.

Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi ise kenti 10-25 kg arası oldukça kuvvetli bir yağış bekliyor.

