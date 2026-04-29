AKOM'dan İstanbul uyarısı: 1 Mayıs'ta hava durumu nasıl olacak?

AKOM'un yayınladığı "Dikkat" notuna göre; Perşembe akşam saatlerinden itibaren bölgede tekrardan soğuk ve yağışlı havalar etkili olacak.

Sistemin 4-5 gün süre ile etkisini sürdürmesi beklenirken, halihazırda 16-19°C'ler aralığında seyreden sıcaklıkların 4-6°C birden azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği değerlendiriliyor.

1 MAYIS VE SONRASINDA SAĞANAK VAR

Sıcaklık düşüşüne aralıklı sağanak yağışlar eşlik edecek.

Perşembe akşamı (1-3 kg) başlayacak olan yağışlar, 1 Mayıs Cuma günü etkisini artırarak 5-15 kg arası sağanak şekline dönüşecek.

Yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi ise kenti 10-25 kg arası oldukça kuvvetli bir yağış bekliyor.