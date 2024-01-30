Meteoroloji açıkladı: 30 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre; Sinop, Samsun, Ordu, ve Şanlıurfa'da sağanak; İstanbul, Karaman, Bitlis, Hakkari, Gaziantep, Diyarbakır ve Şırnak'ta ise kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor. Ayrıca rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER
İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MERSİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ilçelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARAMAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SİVAS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu
SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 3°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MARDİN °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
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