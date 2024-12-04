Meteoroloji açıkladı: 4 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji 4 Aralık 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri ile güney kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek. Marmara, Ege, Akdeniz'de ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri ile güney kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Antalya'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, diğer kesimlerde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Orta Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir hariç bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DENİZLİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu,
MANİSA 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyıları yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, güneyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
YOZGAT -1°C, 3°C
Sabah saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU -1°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 2°C, 8°C
İç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı. İç kesimleri yağmurlu.
TOKAT 0°C, 7°C
İç kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
TRABZON 7°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM -18°C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -10°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
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