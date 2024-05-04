Meteoroloji açıkladı: 4 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 7 bölgede de sağanak yağış bekleniyor. İşte kuvvetli sağanak beklenen ve Meteoroloji tarafından "sarı" alarm ile uyarıda bulunulan 15 kent ve yurtta hava durumu...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 08:35
Meteoroloji açıkladı: 4 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENEN İLLER

Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK GÜNEYDE VE BATIDA DÜŞÜYOR

Sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle güney ve batı, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

"SARI" ALARM VERİLEN 15 KENT

Meteoroloji'nin "sarı" alarm vererek uyarıda bulunduğu kentlerimiz şöyle: "Adana, Diyarbakır, Hatay, Kayseri, K.Maraş, Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Yozgat, Aksaray, Batman, Şırnak ve Osmaniye."

İLLERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.


Meteoroloji ve Afet Yönetimi haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri meteoroloji haberleri İstanbul Hava Durumu haberleri hava durumu tahmini haberleri hava durumu haberleri İzmir Hava Durumu haberleri Ankara Hava Durumu haberleri Adıyaman hava durumu haberleri Malatya hava durumu haberleri Konya Hava Durumu haberleri Kahramanmaraş hava durumu haberleri Bursa Hava Durumu haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 1 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 1 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 2 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 2 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baltık Denizi'nin dibinde keşfedilen 'tanımlanamayan yapı' Buzul Çağı'ndan kalma

Baltık Denizi'nin dibinde keşfedilen 'tanımlanamayan yapı' Buzul Çağı'ndan kalma
Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç

Dikkat! Onların etkisine çok çabuk kapılabilirsiniz… İşte en büyüleyici 4 burç
Son yılların en büyük torpil skandalı: Türkiye birincisini, ikincisini ve sınavdan 98 puan alan şehit çocuğunu elediler!

Son yılların en büyük torpil skandalı: Türkiye birincisini, ikincisini ve sınavdan 98 puan alan şehit çocuğunu elediler!
Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu! Zeytin Ağacı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim, nerede yayımlanıyor? Zeytin Ağacı dizisi nerede çekiliyor?
CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt

CHP'den 'Özgür Özel niye Taksim'e yürümedi' sorusuna yanıt
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
Son Dakika... TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri

Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri