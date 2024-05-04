Meteoroloji açıkladı: 4 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 7 bölgede de sağanak yağış bekleniyor. İşte kuvvetli sağanak beklenen ve Meteoroloji tarafından "sarı" alarm ile uyarıda bulunulan 15 kent ve yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENEN İLLER
Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa,
Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Kastamonu, Sinop, Amasya,
Tokat, Malatya, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman çevreleri ile Adana'nın
kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK GÜNEYDE VE BATIDA DÜŞÜYOR
Sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece
azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın genellikle güney ve batı, Marmara'da kuzey
yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun
batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi
bekleniyor.
"SARI" ALARM VERİLEN 15 KENT
Meteoroloji'nin "sarı" alarm vererek uyarıda
bulunduğu kentlerimiz şöyle: "Adana, Diyarbakır, Hatay, Kayseri, K.Maraş,
Mardin, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Yozgat, Aksaray, Batman, Şırnak ve
Osmaniye."
İLLERDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde
beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EDİRNE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
A.KARAHİSAR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MANİSA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KONYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak
ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİNOP: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
GAZİANTEP: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SİİRT: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak
üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
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