Meteoroloji açıkladı: 4 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Adana, Sivas, Çankırı, Bolu, Sinop, Trabzon'da sağanak, Kars, Ardahan ve Erzurum'da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğusu ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz, Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Sivas, Samsun'un batı ilçeleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yerel olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, genellikle güney ve doğu, kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Bölge bölge hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, akşam saatlerinde Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sivas ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kastamonu, Sinop, Bolu'nun doğusu ve Karabük'ün güneyinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Doğu Karadeniz bölümü ve Çorum çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yer yer karla karışık yağmurlu
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
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