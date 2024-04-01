Meteoroloji açıkladı: 1 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:42

Güncelleme: 01.04.2024 - 11:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 25°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

SİNOP °C, 19°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 26°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Az bulutlu

KARS °C, 17°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 25°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

VAN °C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık