Meteoroloji açıkladı: 4 Ocak 2026 hava durumu raporu... İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Ege'nin kıyı kesimleri ile Antalya çevreleri ve Batı Karadeniz ile Samsun ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde (2-4 derece) artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 16°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya çevreleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 3°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çankırı çevrelerinin bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ -4°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -1°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 7°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -17°C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -18°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -12°C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -10°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN -10°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR -16°C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN -3°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu