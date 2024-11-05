Meteoroloji açıkladı: 5 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 08:16

Güncelleme: 05.11.2024 - 08:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği aktarıldı.

Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesinin beklendiği kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun ve Trabzon’da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; 900 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına ilişkin uyarı yapıldı.

İl il hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sisli olması tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel çok kuvvetli, yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

VAN -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı bulutlu