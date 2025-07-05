Meteoroloji açıkladı: 5 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğu, Tokat'ın kuzeydoğu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, iç kesimlerde normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Afrika sıcaklarıyla birlikte yurt genelinde termometre, bugünden itibaren yükselmeye başlayacak. Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: 30, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık

İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık

BURSA: 35, AZ bulutlu ve açık

BALIKESİR: 34, Az bulutlu ve açık

EDİRNE: 37, Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR: 31, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık

MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık

HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

ISPARTA: 33, Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 30, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık

SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık