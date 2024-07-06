Meteoroloji açıkladı: 6 Temmuz 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji 6 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Raporda öğle saatleri itibarıyla İstanbul ve Ankara dahil yurdun birçok ilin de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Peki diğer illerde hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son
tahminlere göre: Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer
çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi,
Kocaeli, Sakarya, Isparta, Burdur, Osmaniye çevreleri, İstanbul'un kuzey
kıyıları, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinin
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az
bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu
kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz
taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ege ve Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece
artacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5
derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin
ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kuzey ve kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve
doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu
Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu ve Giresun
çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması
beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli
olunmalı.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kuzey
ve kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Orta
Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60
km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve
tedbirli olunmalı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile
İstanbul'un kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey
yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 32°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 21°C, 30°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 20°C, 30°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın,
kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak
esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu
MUĞLA 19°C, 35°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Isparta, Burdur, Osmaniye çevreleri
ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç
kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 27°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden
itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir dışında)
yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin
ediliyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60
km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 17°C, 29°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KONYA 17°C, 29°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
SİVAS 16°C, 25°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 26°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 29°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel
olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli
olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden
kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların,
yarın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 24°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Van ve Hakkari'nin doğu
kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
KARS 12°C, 28°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı bulutlu
VAN 13°C, 30°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü
sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde
toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 18°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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