Meteoroloji'den ‘kuvvetli yağış’ uyarısı!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 13:22

Güncelleme: 04.07.2024 - 13:22

MGM verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik ile Kütahya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı yurttaşları uyardı.