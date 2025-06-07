Meteoroloji açıkladı: 7 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın'ın iç kesimleri, Burdur, Bolu, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile Isparta'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık