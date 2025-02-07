Meteoroloji açıkladı: 7 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:02

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale’nin iç kesimleri, Afyonkarahisar, Kütahya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya'nın güney ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 0°C, 7°C

Çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE -2°C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -4°C, 1°C

Sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -6°C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -5°C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 2°C

Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 0°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarına kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ARTVİN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 2°C, 4°C

Yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -7°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -3°C, 1°C

Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -3°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 6°C

Karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP 0°C, 3°C

Öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu