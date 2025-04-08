Meteoroloji açıkladı: 8 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Nisan Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece azalacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların; İzmir, Uşak, Aydın, Muğla, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE -4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İzmir, Uşak, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 18°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 11°C, 21°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 20°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 24°C
Yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
ISPARTA 9°C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KONYA 8°C, 16°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 8°C, 17°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARABÜK 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA 7°C, 12°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE 11°C, 12°C
Yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TRABZON 11°C, 12°C
Yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 13°C
Yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 1°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 21°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN 3°C, 11°C
Yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN 13°C, 20°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 11°C, 25°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 20°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 17°C, 23°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
En Çok Okunan Haberler
-
- 2 Nisan boykotunun etkisi belli oldu!
- CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
- Kılıçdaroğlu 'kurultay sonrası' sessizliğini bozdu
- Netanyahu'ya 'Sorununu çözeriz' mesajı
- Bağımsız milletvekilinin parti kararı belli oldu
- Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?
- Çatalca Belediyesi'nden 'Volkan Konak' hamlesi
- Bakan Tunç'u sinirlendiren 'Trump' sorusu
- İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
- Süleyman Soylu, Özgür Özel'i hedef aldı!