Meteoroloji açıkladı: 9 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Iğdır ile öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ve Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık