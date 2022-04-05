Meteoroloji açıkladı: Çamur yağacak

05 Nisan 2022 Salı, 20:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile bu akşam ve gece saatlerinde Kastamonu, Sinop, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara’nın kuzeyi, Kırşehir, Kırıkkale ve Konya’nın kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

4 UYARI BİRDEN

Öte yandan, Meteoroloji şu uyarılarda da bulundu:

KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, ani sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile bu akşam saatlerinde Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DOĞU BÖLGELERDE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Yarın (Çarşamba) Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda Suriye kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yer yer çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.