Meteoroloji'den uyarı! Afet riski yüksek

04 Nisan 2022 Pazartesi, 21:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları havaların ısınmasıyla birlikte görülmesi muhtemel çığ riskine karşı uyardı.

Konuya ilişkin Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından bir açıklama yayımlandı.

ÇIĞ RİSKİ



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “04.04.2022 günü saat 14.00 ile 10.04.2022 günü saat 18.00’a kadar Erzincan’ın yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi adresinde, konuya ilişkin "Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.



