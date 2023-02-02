Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre, İstanbul'da kar yağışı hafta boyunca sürecek. Kar yağışı yurdun büyük bölümünde görülecek. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminler...
Kar yağışı, hava sıcaklıklarının ülke genelinde düşüşe geçmesiyle birçok ilde etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe kar yağışı uyarıları gelmeye başladı.
Son olarak Meteoroloji önümüzdeki 7 gün yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin bir değerlendirme haritası yayımladı.
Buna göre yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak kar, İstanbul'da da hafta boyunca görülecek.
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, cumartesi akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının pazar günü etkisini artacağını açıklayarak şu ifadeleri kullanmıştı:
''Pazar günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar 0 derecenin altında hissedilecek. O yüzden kentin genelini kaplayacak kar yağışını pazar günü bekliyoruz.''
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