Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar yükseliyor... 2 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:06

Güncelleme: 02.06.2024 - 09:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık