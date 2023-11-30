Meteoroloji açıkladı: Yağışlar devam edecek mi? Sağanak yağmur kaç gün sürecek?

Yayınlanma: 30.11.2023 - 10:59

Güncelleme: 30.11.2023 - 10:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) perşembe günü için yeni uyarıda bulundu. Sağanak yağış özellikle İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Peki, Yağışlar devam edecek mi? Sağanak yağmur kaç gün sürecek?

SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

30 Kasım Perşembe: Çok bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık 14 °C.

1 Aralık Cuma: Rüzgarlı, beklenen en yüksek sıcaklık 12°C, en düşük sıcaklık 18 °C.

2 Aralık Cumartesi: Rüzgarlı, beklenen en yüksek sıcaklık 10°C, en düşük sıcaklık 14 °C.

3 Aralık Pazar: Sağanak yağışlı, beklenen en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 18 °C.

4 Aralık Pazartesi: Sağanak yağışlı, beklenen en yüksek sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık 12 °C.