Meteoroloji Antalya için çifte uyarıda bulundu!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:39

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:39

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, peş peşe yayınladığı iki uyarıyla Antalya'da yarın şiddetli yağış ve fırtına olacağını açıkladı.

'Antalya çevrelerinde kuvvetli, yer yer şiddetli yağışlara dikkat' başlıklı uyarıda bu gece saatlerinden itibaren Antalya'nın batısından başlamak üzere, zamanla il genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların beklendiği söylendi.

Antalya'nın batısının kıyı kesimleri (Kaş, Demre, Finike, Kumluca) ile doğusunda (Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş) ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışın olmasının beklendiği kaydedildi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Yağışların, zamanla bin 800 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olmasının tahmin edildiği; muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riskine ve ulaşımda aksamalara karşın dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.

Yağışın bu gece yarısı başlayacağı, Pazar günü saat 12.00'de de sona ereceği duyuruldu.

'Bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat' başlıklı uyarıda ise, bölge genelinde (Antalya, Muğla, Isparta, Burdur) yarın sabah saatlerinde başlayacak rüzgarın; güney, zamanla batı yönlerden fırtına, pazar günü etkisini artırarak kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.

Uyarıda yaşanabilecek olumsuzluklar; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi olarak kaydedildi. Fırtınanın yarın sabah 06.00'da başlayacağı ve Pazar günü 21.00'de sona ereceği duyuruldu.