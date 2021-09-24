Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kar geliyor!

24 Eylül 2021 Cuma, 11:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre 41 kentte yağmur etkili olacak.

Sosyal medya hesabından haftalık hava durumu raporunu paylaşan Meteoroloji açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“(24 – 30 Eylül 2021) Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak artacağı, Pazartesi gününden itibaren kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.”

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Hatay, Ordu, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güney, Van'ın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörüldüğünden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde bugün (24 Eylül Cuma) mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Yağış beklenen bazı iller şöyle;

Kocaeli, Yalova, Sakarya Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis