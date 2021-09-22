Meteoroloji'den İç Anadolu'daki 5 il için zirai don uyarısı yapıldı
İç Anadolu'da 5 il için zirai don uyarısı yapıldı.
Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta zirai don beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta hava sıcaklığının düşeceği belirtildi.
Bu illerde 26 Eylül Pazar sabahına kadar hafif zirai don beklendiğinden, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
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