Meteoroloji bu bölgeleri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Isparta çevreleri ile Doğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

cumhuriyet.com.tr
28 Nisan 2022 Perşembe, 09:24
Meteoroloji bu bölgeleri uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


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