Meteoroloji bu kez 'farklı' uyardı: Her duyduğunuza inanmayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri hakkında açıklama yaptı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 09:27
Meteoroloji bu kez 'farklı' uyardı: Her duyduğunuza inanmayın...
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Geç gelen kışın da etkisiyle; özellikle İstanbul'da kar beklentisi arttı. Bu süreçte kaynağı belli olmayan ve yetkisi olmadığı halde hava tahmini yapan kişilerde de artış gözlemlendi.

Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri hakkında uyardı.

"KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN YA DA YETKİSİZ KİŞİLERCE..."

Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Zaman zaman basın ve yayın organlarında kaynağı belli olmayan ya da yetkisiz kişilerce kısa ve uzun vadeli hava tahminleri ile ilgili olarak çeşitli açıklamalar yayınlanmaktadır. Atmosferik hadiseler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz tarafından 7 gün 24 saat takip edilmekte, meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar, kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır.

Bu konudaki doğru bilgilere; kaynağı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olan tüm basın ve yayın organlarından, mobil uygulamalarımızdan, internet sitemiz 'mgm.gov.tr'den, Meteorolojinin Sesi Radyosu ile kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz."


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