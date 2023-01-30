Meteoroloji saat verdi: Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği belirtiliyor.
Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen rüzgarın fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.
Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÖĞLE SAATLERİNDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEK
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde, akşam saatlerinde ise batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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