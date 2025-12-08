Meteoroloji’den 12 ile kar uyarısı: İstanbul'a kar ne zaman gelecek?

Yılın bitimine kısa süre kala, Türkiye genelinde sıcaklıklar hızla düşmeye devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok büyükşehir günlerdir sağanak yağışın etkisi altında kalırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM’nin internet sitesinde paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporuna göre 10 Aralık Çarşamba günü Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari’de hafif ve orta şiddette kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü ise Sivas ve Kayseri şehir merkezlerinde kar yağışı görüleceği belirtiliyor.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte gözler büyükşehirlere çevrildi. Meteoroloji kaynakları, İstanbul ve Türkiye'nin batı kesimlerinde kar yağışının ocak ayının ikinci haftası itibarıyla görülebileceği tahmininde bulunuyor.

Öncü meteorolojik verilere göre, bu yılki yağış miktarının son yılların en yüksek seviyelerine ulaşması bekleniyor.