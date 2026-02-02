Meteoroloji'den 3 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı!

Meteoroloji, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, ''Yapılan son değerlendirmelere göre 3 Şubat 2026 Salı günü Batman'ın kuzeyinde Kozluk ve Sason ilçeleri, Siirt'in doğusunda Şirvan, Pervari ve Baykan ilçeleri ile Şırnak'ın doğusunda Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde genellikle kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi.